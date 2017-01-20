Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu: 37 gözaltı kararı
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu : 37...
Fitch, PPK öncesi dolar 3.82, euro 4.08 liranın üzerinde
Dolar güne yine artışla başladı
İstanbul emniyetinde il içi atamalar, işte yeni görev yerleri
İstanbul emniyetinde yer yerinden oynadı
Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi
Milletvekili kendisini kürsüye kelepçeledi

Danimarka 18 yaş altı evlilikleri yasakladı

Ersin Arslan / Kopenhag, 20 Ocak () – Danimarka Parlamentosu 18 yaş altı evlilikleri yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Kabul edilen tasarıya göre Danimarka dışında gerçekleştirilmiş 18 yaş altı evlilikler de Danimarka’da yasal olarak...

Danimarka 18 yaş altı evlilikleri yasakladı

Ersin Arslan / Kopenhag, 20 Ocak () – Danimarka Parlamentosu 18 yaş altı evlilikleri yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Kabul edilen tasarıya göre Danimarka dışında gerçekleştirilmiş 18 yaş altı evlilikler de Danimarka’da yasal olarak tanınmayacak. Yasa tasarısı, Danimarka Göçmen Bakanlığı’nın geçen yıl sığınmacı sistemi içerisinde 27 adet 18 yaş altı evlilik olduğunu açıklayan raporundan sonra hazırlandı. Daha önce de Metroexpres gazetesinde yayınlanan raporda sığınma başvurusu yapan kız çocukları arasında yaşı 14 olup, kendisinden 10 yaş yada daha fazla yaşta erkeklerle evlendirilmiş çocukların bulunduğu belirtilmişti. Bakanlık raporunun yayınlanmasından sonra Danimarka kamu oyunda ‘Çocuk Gelinler’ olayı geniş yankı bulmuş, büyük tepki ile karşılanmıştı. Kamoyundan gelen tepkilerin ardından Entegrasyon Bakanı Inger Støjberg bu çiftlerin fiziken ayrılmalarını istemiş, ancak yedi ay sonra bu karardan Danimarka Göçmen Dairesi’nin ‘uygulamanın sığınmacı haklarını ihlal ettiği’ ni kabul etmesi üzerine hükümet kararıyla vazgeçilmiş, çiftlerin birlikte kalması kabul edilmişti. Kabul edilen yasa tasarı 18 yaş altı evliliklerin kabul edilebilmesini ‘inandırıcı gerekçeler’ gösterilmesi şartıyla kabul edilebileceğini öngörüyor. Hukuk ve insan hakları örgütleri ise mevcut yasaların 18 yaş altı çocukların iradeleri dışında evlendirilmelerine karşı zaten yeteri kadar koruyucu kurallar içerdiğini belirterek, yeni bir yasanın zorlanmasını eleştiriyorlar.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55