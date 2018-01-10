türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu:2017'de 48 bin 305 kişi tutuklanmıştır
2017'de FETÖ'den 48 bin 305...
Silivri'deki katı atık tesisi ÇED toplantısında gerginlik
Silivri'deki katı atık tesisi ÇED...
Trump Davos'a gidecek
Trump Davos'a gidecek
Okul önünde öğrenciler ebiber gazı 4 öğrenci 2 öğretmen hastanelik oldu
4 öğrenci 2 öğretmen hastanelik...

"Daha Neler" Cuma akşamı Türkiye'den önce Almanya'da sergileniyor

Taner Tüzün / Schweinfurt, 10 Ocak () - Haldun Dormen tarafından sahneye uyarlanan Haldun Dormen'in kendisinin ve Azra Akın'ın rol aldığı “Daha Neler”(Wie Bitte) adlı oyunun prömiyeri 12 Ocak Cuma akşamı saat 19.30’da  Almanya’nın...

"Daha Neler" Cuma akşamı Türkiye'den önce Almanya'da sergileniyor

Taner Tüzün / Schweinfurt, 10 Ocak () - Haldun Dormen tarafından sahneye uyarlanan Haldun Dormen'in kendisinin ve Azra Akın'ın rol aldığı “Daha Neler”(Wie Bitte) adlı oyunun prömiyeri 12 Ocak Cuma akşamı saat 19.30’da  Almanya’nın Schweinfurt kentinde yapılacak.
Kulturhalle, 97506 Grafenrheinfeld, Hermasweg 1a, adresinde sergilenecek oyunun kadrosunda, Haldun Dormen, Kerem Atabeyoğlu, Ruhsar Öcal, Azra Akın, Engin Seçgin ve Oktay Turkut yer alıyor. Oyunun fotoğrafları Fethi Karaduman’a, görsel tasarım ise Barış Çantay’a ait.

Almanca alt yazılı olacak
Engin Seçgin oyunun, Alman seyirciler için alt yazılı olarak sergileneceğini ve salonun 540 kişilik olduğunu vurgulayarak, oyunu Türkiye’den önce Avrupa’da ki seyircilerin izleyeceğini söyledi. (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314