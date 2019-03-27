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Dağdelen: Riyad'a silah ambargosunun yumuşatılması, cinayetlere ortaklıktır

Muhsin Ceylan, Köln () - Federal Sol Parti Meclis Grup Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen, Federal Büyük Koalisyon Hükümeti'nin Suudi Arabistan'a silah ihracatını yumaşatma girişimlerini eleştirerek, federal hükümet ortakları CDU-CSU ile...

Dağdelen: Riyad'a silah ambargosunun yumuşatılması, cinayetlere ortaklıktır

Muhsin Ceylan, Köln () - Federal Sol Parti Meclis Grup Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen, Federal Büyük Koalisyon Hükümeti'nin Suudi Arabistan'a silah ihracatını yumaşatma girişimlerini eleştirerek, federal hükümet ortakları CDU-CSU ile SPD'ye "ambargoyu yumuşatmayın" çağrısında bulundu.

Federal Sol Parti Silahsızlanma Politikaları Sözcüsü Dağdelen yazılı açıklamasında şunlarını belirtti:

’’Almanya'nın Suudi Arabistan‘a silah ambargosunun yumuşatılması girişimleri, Riyad’ın cinayetlerine ortaklıktır. Merkel ve Maas, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki katliamlarına benzin döküyor.  Suudi Arabistan’ın Yemen’de hava saldırılarının devam ettiği bir süreçte Riyad’a silah ihracat yasağını kaldırma düşünce ve girişimleri savaş suçudur ve bunu yapan Şansölye Merkel ve Dışişleri Bakanı Maas buna ortak oluyor. Merkel ve Maas, Yemen’de silahlarla katledilen veya savaşın sebep olduğu açlıktan ölen genç-yaşlı, kadın-erkek her masumun ölümünden sorumlu olmak istemiyorsa, eli kanlı Riyad idaresine silah ihracaatı yasağını kesinlikle kaldırmamalıdır.’’

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