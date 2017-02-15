Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar'da Türk okulunun açılışını yaptı

KATAR, 15 Şubat () - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ziyaret gerçekleştirdiği Katar’ın başkenti Doha’da bir Türk okulunun açılışını gerçekleştirdi. 250 öğrenci kapasiteli Doha Büyükelçiliği Türk Okulu, yabancı dil ağırlıklı olarak MEB müfredatına göre eğitim-öğretim verecek. Açılış töreninde bir konuşma yapan Kalın, “Türk-Katar ilişkilerini taçlandıran bu proje, ilişkilerimizi daha da güçlendirecek ve Katar’da yaşayan vatandaşlarımızın ve diğer ülkelerin vatandaşlarının çocuklarına hizmet edecektir” ifadelerini kullandı. 10000 m2 alan üzerine kurulan Türk Okulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hizmet veriyor. Okulda laboratuvar, kütüphane ve spor alanları bulunuyor. Kapalı alanı 2500 m2’ye ulaşan okulda sekiz 15 öğretmen ve 2 idari görevli dahil olmak üzere 22 kişi istihdam ediliyor. TAV İnşaat himayesinde inşa edilen Türk Okulu, yaklaşık 20 milyon Riyal’e (20 milyon Türk Lirası) mal oldu. 2016 yılının Ekim ayında eğitim-öğretime başlayan okul, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve Katar Eğitim Bakanlığı standartlarına uygun olarak faaliyet gösteriyor.