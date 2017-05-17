Cumhurbaşkanlığı: Görüşmelerde PKK, IŞİD ve FETÖ ele alındı

Washington, 16 Mayıs, () - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Erdoğan ve heyetinin Beyaz Saray temaslarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, görüşmede FETÖ konusunda atılacak adımların yanı sıra, PKK ve IŞİD ile mücadelenin masaya yatırıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Washintgon temaslarıyla ilgili açıklamaları şu şekilde: "İkili ve heyetler arası görüşmeler kapsamında Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemi vurgulanmış, ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında atılacak adımlar değerlendirilmiştir.

"PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür.

"Temaslar sırasında Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır."