EK FOTOGRAF
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır”
EK FOTOGRAF
13 Şubat 2017 Pazartesi 16:49
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