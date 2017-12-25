Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sudan sokaklarında sevgi gösterisi
Resmi temaslarda bulunmak üzere Sudan’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan sokakta ülkede yaşayan Türkler ve Sudan halkı tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
25 Aralık 2017 Pazartesi 14:58
Resmi temaslarda bulunmak üzere Sudan’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan sokakta ülkede yaşayan Türkler ve Sudan halkı tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
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