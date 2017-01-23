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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya’da

TANZANYA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’ı kapsayan Doğu Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya’nın başkenti Darüsselam da bulunuyor. Eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya’da

TANZANYA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’ı kapsayan Doğu Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya’nın başkenti Darüsselam da bulunuyor. Eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da kendisine eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Darüsselam Julius Nyerere Uluslararası Havaalanı'nda Tanzanya Cumhuriyeti Başbakanı Kassim Majaliwa, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Yasemin Eralp ve büyükelçilik mensupları karşıladı.

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