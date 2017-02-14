Suudi Arabistan, 14 Şubat () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif'i kabul etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------- Erdoğan'ın kabulü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Nayif'i kabul etti
Suudi Arabistan, 14 Şubat () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif'i kabul etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------- Erdoğan'ın kabulü
14 Şubat 2017 Salı 09:18
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