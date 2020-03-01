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#İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu
#fenerbahçe
#özel harekat
#A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu
#Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi
#Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer
#MHP Seçim İrtibat Bürosuna silahlı saldırı
#Prof. Dr. Saraçoğlu
#galatasaray
#Obeziteyi Değiştiren Şehir İstanbul
#Türk iş dünyasının liderleri Zirvede buluşacak
#ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİNDE ATACAK
#İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ KALBİ
#Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
#Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı Op. Dr. Başar Kaya
#Sarıyerde Şükrü Gençle devam
#Kuzalan Tabiat Parkı
#Alanya barış için dilek feneri uçurup ateş yaktılar
#Oskar Ödülü
#CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili İhsan Özkes
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#İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu
#fenerbahçe
#özel harekat
#A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu
#Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi
#Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer
#MHP Seçim İrtibat Bürosuna silahlı saldırı
#Prof. Dr. Saraçoğlu
#galatasaray
#Obeziteyi Değiştiren Şehir İstanbul
#Türk iş dünyasının liderleri Zirvede buluşacak
#ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİNDE ATACAK
#İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ KALBİ
#Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
#Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı Op. Dr. Başar Kaya
#Sarıyerde Şükrü Gençle devam
#Kuzalan Tabiat Parkı
#Alanya barış için dilek feneri uçurup ateş yaktılar
#Oskar Ödülü
#CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili İhsan Özkes