Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de (2)

Rusya () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye" konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'nın Soçi kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Soçi Uluslararası Havalimanı’na gelişinde, Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pokomov ve Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdanov ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorosisk Başkonsolosu Yunus Emre Öziğci karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik ediyor.

Erdoğan, Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla yapılacak "Suriye" konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, Putin ve Ruhani ile ikili görüşme de gerçekleştirecek.