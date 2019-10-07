Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in daveti üzerine gittiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda; Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markoviç, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile büyükelçilik personeli karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan eşlik ediyor.