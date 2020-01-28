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Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de
DIŞ HABERLER 28.01.2020, 15:07
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Senegal, () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal’de Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından askeri törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, mevkidaşı Sall ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi ve anlaşma imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Erdoğan daha sonra, beraberindeki iş insanlarıyla resmi yemekle birlikte düzenlenecek Türkiye-Senegal İş Forumu'na katılacak.
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