Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad Yemame Sarayı’nda (2)

Riyad, 14 Şubat, () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere bulunduğu Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman tarafından resmî törenle karşılandı. Yemame Sarayı'nda gerçekleşen karşılama töreninin ardından Kral Selman tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna öğle yemeği verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle yemeğinin ardından iki ülkenin heyetleri arasında yapılan görüşmeye katıldı.

Yemame Sarayı’nda gerçekleşen görüşmeyle ülkedeki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyaretinin son durağı Katar’a gitmek için Kral Selman Askeri Hava Üssü'ne geçti.

Havalimanında Riyad Emiri Faysal Bin Bender, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ve diğer yetkililer tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu ziyaretlerinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan da Doha'ya geçti.

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- Liderlerin görüşmesi