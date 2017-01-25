Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Referandum) Uzatmadan kararımızı verip, millete gideceğiz

Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Madagaskar ikili ilişkilerimizi geliştirmekte büyük önem atfettiğimiz ülkeler arasında. 150 civarında işadamıyla Madagaskar'a geldik. İşadamlarımız Madagaskarlı işadamlarıyla burada yönetimle yapılacak çalışmayla birlikte Madagaskar'a ne gibi yatırımlar yapabilirler? Ne gibi çalışmalar yapılabilir bunları da aramızda görüşme imkanımız oldu. Ben değerli girişimci ve yatırımcılarımızın Madagaskar'da çok şeyler yapacağına inanıyorum. Bunu yaparken bir sömürgecilik anlayışıyla değil kazan kazan anlayışına dayalı olarak yapacaklarına inanıyorum. Bizim ne kültürümüzde ne de geçmişten bugüne değerler silsilesinde böyle bir anlayış yoktur. THY'NİN SEFERLERİYLE TİCARET HACMİNİ GELİŞTİRECEĞİZ Madagaskar'ın ticari, ekonomik alanlarda önemli gelişmeler kaydettiğine gözlemliyoruz. Madagaskar halkının gerçek dostu olduğunu her zaman gösterdik. Dayanışma ve dostluk anlayışımızla Madagaskar halkının takdirini ve kalplerini kazanmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Madagaskar'ın siyasi ve ekonomik istikrarına kavuşmasından dolayı değerli dostumu tebrik ediyorum. Burada önemli olan aynı hedef ve ideal etrafında kenetlenebilmektir. Madagaskarlı dostlarımızın dediği gibi, "Birlik güçtür, kuvvettir". Bir ve beraber olduğunda bir ülkenin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bugün yaptığımız görüşmelerde sayın Cumhurbaşkanı ile ikili ilişkilerimizi ve bölgedeki gelişmeleri ele alma fırsatımız oldu. Madagaskar ile ticari ilişkilerimizin büyükelçiliğimizin açılmasıyla müteakiben ivme kazandığını görüyoruz. İki ülkenin arasındaki ticaret hacmini arttırmamız gerekiyor. THY seferleriyle ticaret hacminin daha da yükseleceğine inanıyorum. TÜRK MÜTEAHHİTLERİ BURADA ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPACAK Turizm, madencilik, tarım, deniz ürünleri ve inşaat alanlarında iki ülke arasında çok ciddi fırsatlar olduğuna inanıyorum. Altyapıda dünyada ikinci olan müteahhitlerimizin çok büyük katkı sunacağına inanıyorum. Bugün kıymetli dostumla beraber yatırımcılarımızı biraraya getirecek Türkiye-Madagaskar İş Forumu'na iştirak edeceğiz. Madagaskar yeraltı zenginlikleri, tarıma elverişli arazileri ve su kaynaklarıyla büyük bir potansiyel barındırıyor. El birliğiyle bunu harekete geçirmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile ülkemizde 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile mücadeleyi de görüştük. FETÖ SADECE TÜRKİYE İÇİN DEĞİL DÜNYA İÇİN TEHLİKE Hizmet kılıfıyla Afrika'nın birçok yerinde örgütlenen bu örgütle ilgili kendilerine bilgiler verdim beklentilerimizi dile getirdim. Bu yapı sadece Türkiye'ye değil, 40 yılda bu yapı devletin tüm kurumlarına, ordumuza, polisimize, tüm kademelere sızmak suretiyle 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundu. Şahsım ve Başbakanımızı da hedef almak suretiyle ülkenin F-16 uçağı, tank, top ve modern silahlarıyla adeta kendi vatandaşlarımızı öldürmeye teşebbüs ettiler. 248 vatandaşımızı şehit ettiler. Bunlar şu anda bazı yerlerde faaliyetlerini sürdürüyor. Dostlarımıza diyoruz ki, "Biz bir darbe yedik, siz de aynı darbeyi yemeyin. Biz Maarif Vakfı'nı kurduk sizin bakanlığınızla müşterek çalışma içerisine girerek, bizdeki darbecilerin buradaki insafsız hareketlerinden kurtarmış oluruz." SORULAR VE CEVAPLAR... UZATMADAN KARARIMIZI VERİP MİLLETE GİDECEĞİZ Bu gece nasip olursa ülkemize dönüyorum. Öyle zannediyorum ki Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı'na parlamentodaki bu görüşmelerin neticesini ulaştırmış olması lazım. Bizler de değerlendirmemizi yapacağız. Fazla uzatmadan. Milletimin beklentisi şudur; hemen kararımızı verip, bu önemli adımı, atılan bu kararlı adımı bizler de TBMM'ye tekraren göndereceğiz. MİLLETİMİZ BU KONUDA ATACAĞI ADIMIN HAZIRLIĞI İÇİNDE Muhalefet Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici, niye oraya gidiyorsun deme hakkımız yok. Ama bunlara da tabii alışığız. Anayasa Mahkemesi'ne çok sık gitmeye alışık anlayış da var ülkemizde. Temenni ederim ki bir an önce Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili kararı verir. Milletimiz şu anda heyecanla artık bu konuda atacakları adımın hazırlığı içerisinde. Ülkemiz, milletimiz için inşallah hayırlı olur." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------- Erdoğan'ın açıklaması Detaylar