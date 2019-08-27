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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşüyor

Günübirlik çalışma ziyareti için Moskova’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Liderlerin görüşmesi başladı.

DIŞ HABERLER 27.08.2019, 14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşüyor
Günübirlik çalışma ziyareti için Moskova’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Liderlerin görüşmesi başladı.

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