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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pekin'e indi

Pekin, 12 Mayıs, () - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi. Cumhurbaşkanı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pekin'e indi

Pekin, 12 Mayıs, () - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CAN" özel uçağı ile Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Ali Murat Ersoy, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ile diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Çin Halk Cumhuriyeti'ne geldi.

 

(Fotoğraflı)

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