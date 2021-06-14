Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Bürüksel'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükûmet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek NATO Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askerî Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da Brüksel’e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’deki temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduğu Brüksel’deki ikili temasları kapsamında Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Levits ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduğu Brüksel’deki ikili temasları kapsamında Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile bir araya geldi.