MOZAMBİK () - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile baş başa görüştü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------ Görüşmeden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi ile baş başa görüştü
MOZAMBİK () - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile baş başa görüştü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------ Görüşmeden görüntü
24 Ocak 2017 Salı 17:05
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