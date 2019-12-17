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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’ya gitti
Cenevre’de Küresel Mülteci Forumu kapsamındaki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in davetine icabetle, Kuala Lumpur Zirvesi’ne iştirak etmek üzere Malezya’ya hareket etti. Cumhurbaşkanı...
DIŞ HABERLER 17.12.2019, 22:46
Cenevre’de Küresel Mülteci Forumu kapsamındaki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in davetine icabetle, Kuala Lumpur Zirvesi’ne iştirak etmek üzere Malezya’ya hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenevre Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ve Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ile diğer yetkililer tarafından uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Cenevre'den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenevre Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ve Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ile diğer yetkililer tarafından uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Cenevre'den ayrıldı.
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