Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar’da resmi törenle karşılandı - 2

Madagaskar () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı Madagaskar’da, Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina tarafından resmî törenle karşılandı. Lavoloha Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina’nın yerlerini almasının ardından iki ülkenin millî marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamladı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina, Cumhurbaşkanlığı Sarayına geçti. Burada Madagaskar haritasını inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina, karşılamanın ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere başladı. Karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.