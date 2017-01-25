Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar’da Meclis ve Senato Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti çerçevesinde bulunduğu Madagaskar’da, Ulusal Meclis Başkanı Rakotomamonjy Jean Max ve Senato Başkanı Honore Rakotomanana ile görüştü.
25 Ocak 2017 Çarşamba 19:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti çerçevesinde bulunduğu Madagaskar’da, Ulusal Meclis Başkanı Rakotomamonjy Jean Max ve Senato Başkanı Honore Rakotomanana ile görüştü.
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