Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar’da

Madagaskar, 25 Ocak () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’ı kapsayan Afrika turunun son durağı olan Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da bulunuyor. Eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da kendisine eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Antananarivo Ivato Uluslararası Havalimanı’nda Madagaskar Başbakanı Olivier Mahafaly Solonandrasana, Dışişleri Bakanı Beatrice Attalah, Millî Savunma Bakanı Beni Xavier Rasolofonirina, Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi Volkan Türk Vural ve eşi Arlinda Perjuci Vural karşıladı.