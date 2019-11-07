Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da

Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4’üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından karşılandı. Daha sonra, Ader ile ikili görüşme gerçekleştirdi.