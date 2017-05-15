Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuşak ve Yol Forumu Liderler Oturumuna katıldı

Çin, 15 Mayıs () – Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forumun liderler oturumuna katıldı.

Yanqi Gölü Adası Toplantı Merkezinde gerçekleştirilen oturum öncesinde, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve forumda temsil edilen diğer ülkelerin hükûmet ve devlet başkanları ile el sıkıştı.

Daha sonra, yuvarlak masa formatında düzenlenen ve ‘Yakın Ortaklık İçin Politikalarda Sinerji’ başlığını taşıyan liderler oturuma geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumda bir konuşma yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin açılış konuşması dışında basına kapalı olarak gerçekleştirilen oturumun ardından devlet ve hükûmet başkanları ile birlikte Han Que Meydanında grup fotoğrafı çekimine dahil olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra forum kapsamında düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.