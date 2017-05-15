Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuşak ve Yol Forumu Liderler Oturumuna katıldı

Çin, 15 Mayıs () – Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forumun liderler oturumuna katıldı. Yanqi Gölü Adası Toplantı Merkezinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuşak ve Yol Forumu Liderler Oturumuna katıldı

Çin, 15 Mayıs () – Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forumun liderler oturumuna katıldı.
Yanqi Gölü Adası Toplantı Merkezinde gerçekleştirilen oturum öncesinde, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve forumda temsil edilen diğer ülkelerin hükûmet ve devlet başkanları ile el sıkıştı.
Daha sonra, yuvarlak masa formatında düzenlenen ve ‘Yakın Ortaklık İçin Politikalarda Sinerji’ başlığını taşıyan liderler oturuma geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumda bir konuşma yaptı.
Çin Devlet Başkanı Şi'nin açılış konuşması dışında basına kapalı olarak gerçekleştirilen oturumun ardından devlet ve hükûmet başkanları ile birlikte Han Que Meydanında grup fotoğrafı çekimine dahil olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra forum kapsamında düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246