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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış törenine katıldı
Malezya () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldı. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa...
DIŞ HABERLER 19.12.2019, 09:38
Malezya () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldı.
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah, programın ardından Kuala Lumpur Zirvesi'nin sergi alanını gezdi.
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