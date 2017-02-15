Katar, 15 Şubat () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından, Körfez ülkeleri resmî ziyaretinin son durağı olan Katar’ın başkenti Doha’ya ulaştı. Hamad Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed Al Sada, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Ahmet Demirok ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Katar resmî ziyaretinde; eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------- Havalimanında karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da
Katar, 15 Şubat () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından, Körfez ülkeleri resmî ziyaretinin son durağı olan Katar’ın başkenti Doha’ya ulaştı. Hamad Uluslararası Havalimanı'na gelişinde...
15 Şubat 2017 Çarşamba 09:50
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