Tacikistan () - Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum sonrası Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü
Tacikistan () - Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum sonrası Katar Emiri...
15 Haziran 2019 Cumartesi 12:31
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