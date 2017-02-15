Katar, 15 Şubat () - Temasları kapsamında Katar'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ile görüştü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------- Görüşme öncesi görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al-Sani ile görüştü
Katar, 15 Şubat () - Temasları kapsamında Katar'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ile görüştü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------- Görüşme...
15 Şubat 2017 Çarşamba 12:32
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