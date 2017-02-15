Katar, 15 Şubat () - Temasları kapsamında Katar'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ile görüştü. Katar Emirlik Divanı'nda gerçekleşen görüşme öncesinde Katar Emiri Al-Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı resmî törenle karşıladı. Törende her iki ülkenin millî marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al-Sani'nin tören kıtasını denetlemelerinin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al-Sani ile görüştü (2)
Katar, 15 Şubat () - Temasları kapsamında Katar'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ile görüştü. Katar Emirlik Divanı'nda gerçekleşen görüşme...
15 Şubat 2017 Çarşamba 14:37
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