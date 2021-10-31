Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de ikili görüşmeler yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesinde ikili görüşlerde bulundu. Erdoğan, zirvenin ilk gününde, Hollanda, İtalya, Endonezya Başbakanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın Biden'le görüşmesi de bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesinde ikili görüşlerde bulundu. Erdoğan, zirvenin ilk gününde, Hollanda, İtalya, Endonezya Başbakanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın Biden'le görüşmesi de bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü
G20 Liderler Zirvesi nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü
G20 Liderler Zirvesi nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile görüştü.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016