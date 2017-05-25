Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - 2 - FOTOĞRAFLAR
NATO Devlet ve Hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere Berlçika’nın Brüksel kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşme Wiltcher’s Steigenberger Otel’de gerçekleşti.
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:08
NATO Devlet ve Hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere Berlçika’nın Brüksel kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşme Wiltcher’s Steigenberger Otel’de gerçekleşti.
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