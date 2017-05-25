Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü

Görüntü Dökümü:Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
NATO Devlet ve Hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere Berlçika’nın Brüksel kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşme Wiltcher’s Steigenberger Otel’de gerçekleşti. Görüntü...
25 Mayıs 2017 Perşembe 13:44
Görüntü Dökümü:Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
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