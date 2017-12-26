Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad’da resmi tören ile karşılandı

Görüntü Dökümü:
-Erdoğan’ın uçaktan inişi
-Resmi karşılama töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunacağı Çad’ın Encemine şehrine indi. Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi tarafından havaalanında resmi tören ile karşılandı. Ziyaret, Çad’a Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan...
26 Aralık 2017 Salı 16:00
Görüntü Dökümü:
-Erdoğan’ın uçaktan inişi
-Resmi karşılama töreni
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