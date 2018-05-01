İstanbul, 1 Mayıs () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le görüşmesinin ardından Taşkent'ten geçtiği Buhara'da tarihi ve kültürel yerleri gezdikten sonra Güney Kore'ye gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Buhara'da
İstanbul, 1 Mayıs () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le görüşmesinin ardından Taşkent'ten geçtiği Buhara'da tarihi ve kültürel yerleri gezdikten sonra Güney Kore'ye gidecek.
01 Mayıs 2018 Salı 10:15
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