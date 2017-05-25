Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel’de Merkel ile bir araya geldi

Brüksel, 25 Mayıs, ()-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. İkili görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
Görüntü Dökümü:Cumhurbaşkanı Erdoğan Angela Merkel ikilli görüşme
Brüksel, 25 Mayıs, ()-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. İkili görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüntü Dökümü: Cumhurbaşkanı Erdoğan Angela Merkel ikilli görüşme
25 Mayıs 2017 Perşembe 19:37
Brüksel, 25 Mayıs, ()-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. İkili görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
Görüntü Dökümü:Cumhurbaşkanı Erdoğan Angela Merkel ikilli görüşme
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