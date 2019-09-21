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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek. BM'nin 74'üncü Genel Kurulu, 24 Eylül'de ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek. Liderler, Genel Kurul'a katılarak gündemlerindeki...
DIŞ HABERLER 21.09.2019, 17:41
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek.
BM'nin 74'üncü Genel Kurulu, 24 Eylül'de ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek. Liderler, Genel Kurul'a katılarak gündemlerindeki konuları dünyayla paylaşacak. Bu yılki zirve teması, 'Yoksulluğun giderilmesi, kaliteli eğitim, iklim eylemi ve kapsayıcılık için çok taraflı gayretlerin canlandırılması' olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün New York'a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Eylül’de BM Genel Sekreteri ev sahipliğinde düzenlenecek olan BM İklim Eylemi Zirvesi’ne katılacak ve Genel Kurul'un ilk günü olan 24 Eylül'de BM Genel Kurulu’na hitap edecek. Ayrıca Erdoğan'ın Genel Kurul vesilesiyle dünya liderleriyle ikili ve heyetler arası görüşmeler yapması da bekleniyor.
BM'nin 74'üncü Genel Kurulu, 24 Eylül'de ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek. Liderler, Genel Kurul'a katılarak gündemlerindeki konuları dünyayla paylaşacak. Bu yılki zirve teması, 'Yoksulluğun giderilmesi, kaliteli eğitim, iklim eylemi ve kapsayıcılık için çok taraflı gayretlerin canlandırılması' olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün New York'a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Eylül’de BM Genel Sekreteri ev sahipliğinde düzenlenecek olan BM İklim Eylemi Zirvesi’ne katılacak ve Genel Kurul'un ilk günü olan 24 Eylül'de BM Genel Kurulu’na hitap edecek. Ayrıca Erdoğan'ın Genel Kurul vesilesiyle dünya liderleriyle ikili ve heyetler arası görüşmeler yapması da bekleniyor.
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