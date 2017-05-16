Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da

Washington, 16 Mayıs, () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme için Beyaz Saray'a ulaştı.
Donald Trump tarafından kapıda karşılanan Erdoğan, Trump'la birlikte basın mensuplarına selam verdikten sonra görüşme için içeri girdi.
Trump: Uzun ve zorlu görüşme
Trump görüşme öncesinde yaptığı kısa açıklamada "Erdoğan ile uzun ve zorlu görüşmemiz olacak," dedi.
Görüntü Dökümü:
- Beyaz Saray önünden ve çevresinden görüntü
- Erdoğan'ın gelişi
- Trump'ın Erdoğan'ı karşılaması