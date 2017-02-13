Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı'yla görüştü

Bahreyn, 13 Şubat, () - Resmî ziyaretini gerçekleştirdiği Bahreyn’de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeyle ülkedeki son temasını gerçekleştirerek, Bahreyn Kralı Al Halife ile birlikte aynı araçla Bahreyn Uluslararası Havalimanı'na geçti.

Havalimanından Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Hatun Demirer ve diğer yetkililer tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bahreyn Kralı Al Halife, uçağa kadar eşlik etti.

Eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan’ın aralarında olduğu heyetin kendisine eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci durağı olan Suudi Arabistan'a resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Riyad’a hareket etti.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Erdoğan ve Hamad'ın görüşmesi