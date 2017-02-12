Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn'e indi (1)

Manama, 12 Şubat, () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Bahreyn'in başkenti Manama'ya geldi.

Türkiye saati ile 18.15'te iniş yapan Erdoğan'ı, Sakhir Askeri Havaalanı'nda Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Başbakanı Halife bin Salman Al Halife, Veliaht Prensi Salman bin Hamad Al Halife ve Dışişleri Bakanı Khalid bin Ahmad Al Halife karşıladı.

Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da eşlik etti. Erdoğan ve Halife bin Salman daha sonra bir basın toplantısı düzenledi.

(Fotoğraflı)

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- Karşılamadan görüntüler

- Erdoğan ve Halife bin Salman'ın buluşması ve basın toplantısı