Pakistan, 1 Mart () - 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesi, EİT Liderler Zirvesi’nin yapılacağı Serena Otelde gerçekleşti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------- Görüşmenin görüntüleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - 2
Pakistan, 1 Mart () - 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı...
01 Mart 2017 Çarşamba 12:48
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