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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’ye gitti

Çin, () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu kapsamındaki programını tamamlayarak Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Forum programı içinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’ye gitti

Çin, () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu kapsamındaki programını tamamlayarak Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.

Forum programı içinde yer alan çalışma yemeğine katılımının ardından, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Vaşington eyaletine gitmek üzere Çin’den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Ali Murat Ersoy, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ABD ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Millî Savunma Bakanı Fikri Işık eşlik ediyor.

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