Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin önde gelen şirketlerinin CEO'ları ile görüştü

ABD, 17 Mayıs () - Amerika Birleşik Devletleri resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere başkent Vaşington’da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin önde gelen şirketlerinin CEO ve fon yöneticilerini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Twitter üzerinden duyurduğu kabul, Türkiye’nin Vaşington Büyükelçiliği Konutunda gerçekleşti. Bu görüşme ile birlikte ABD’deki resmî temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vaşington Andrews Hava Üssünü ziyaret etti.

Burada yetkililer tarafında uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye’ye dönmek üzere ABD’den ayrıldı.