Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Nafiz ALBAYRAK () - ABD'nin Suriyeli Kürtleri sılanlandırması, Suriye, FETO lideri Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gibi konuların ele alınacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşme bugün Türkiye saati ile 19:30'da, Beyaz Saray'da yapılacak.



Beyaz Saray'ın karşısındaki, yabancı devlet adamlarının ağırlandığı Blair House'da kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, buradan Beyaz Saray'a geçecek ve ABD Başkanı Trump tarafından karşılanacak. Erdoğan, Roosevelt Salonu'nda, şeref defterini imzaladıktan sonra, Trump ile 20 dakika sürmesi öngörülen baş başa bir görüşme yapacak. Ardından iki lider yine Roooşevelt Salonu'nda ortak basın açıklaması yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle yemeğine de Beyaz Saray'da Trump ile birlikte yiyecek. Beyaz Saray önünde Erdoğan'a destek ve karşıt protesto eylemlerinin de düzenlenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray programının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne geçecek ve burada ABD'li kanaat önderlerini kabul edecek. Daha sonra elçiliğin Balo Salonu'nda, ABD'nin önde gelen şirketlerinin CEO'larını ve fon yöneticilerini kabul edecek. İki günlük Washington programını Salı akşamı tamamlayacak olan Erdoğan'ın Türkiye saati ile 03:15'te, Washington Askeri Hava Üssü'nden, Türkiye'ye hareket etmesi öngörülüyor.



Ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.