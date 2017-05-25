Ender DURUEL, Brüksel, 25 Mayıs () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Toplantısı’na katılmak için bulunduğu Brüksel’de, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker ile görüştü
Ender DURUEL, Brüksel, 25 Mayıs () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Toplantısı’na katılmak için bulunduğu Brüksel’de, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker...
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:36
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