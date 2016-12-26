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Çubarov: Özbekistan ve Kazakistan, Rusya'nın Kırım işgalini tanıyacak

Deniz Berktay / Kiev, 26 Aralık, () - Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Rıfat Çubarov, eski Sovyet cumhuriyetlerinden dördünün, Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçirip...

Çubarov: Özbekistan ve Kazakistan, Rusya'nın Kırım işgalini tanıyacak

Deniz Berktay / Kiev, 26 Aralık, () - Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Rıfat Çubarov, eski Sovyet cumhuriyetlerinden dördünün, Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçirip ilhak etmesini tanımaya hazırlandıklarını söyledi.

Çubarov, Ukrayna'da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Kazakistan, Özbekistan, Ermenistan ve Belarus'un Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımaya hazırlandıklarını ifade etti.

"Ukrayna Somut Tavır Ortaya Koymalı"

Kendisinin bu konuda Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ile görüştüğünü belirten Çubarov, Ukrayna'nın böyle bir durumda son derece somut tavır ortaya koyması, en azından bu ülkelerin Kiev'deki büyükelçilerine yönelik somut bir eylemde bulunması gerektiğini kaydetti.

Putin Sonrası Değişim Daha Olası

Çubarov, geçen ay yaptığı bir konuşmada da, Kırım'ın geri alınması konusunda Ukrayna'nın, özellikle Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in görevi bırakmasından sonra harekete geçmesi gerektiğini, zira Rusya'nın Putin'den sonraki yöneticilerinin, bu konudaki politikada değişiklik yapmaya daha yatkın olacağını söylemişti.

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