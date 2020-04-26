Coronavirüsle ilgili umut veren açıklama

Koronavirüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı... İspanya Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 22.902'den 23.190'a çıktığını açıkladı. Son günde 288 insanın yaşamını yitirmesinın geçen 1 aydaki en düşük can kaybı olduğu belirtildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, corona virüsü ile ilgili güncel verileri açıkladı… Yapılan açıklamada ülkede corona virüsüne bağlı ölüm sayısı son 1 ayın en düşük seviyesine indi.

Ülkede son 24 saat içerisinde 288 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu oranın 1 ayı aşkın bir süredir açıklanan en düşük sayı olduğu belirtildi.

İspanya’da korona virüsüne bağlı ölüm sayısı 22.902’den 23.190’a çıkarken, ülke genelindeki toplam corona virüsü vaka sayısı da 205.905’ten 207.634’e çıktı.