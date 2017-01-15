Corbeil-Essonnes Türk Fransız Kültür Derneği binası açıldı

Paris’e yakın Corbeil-Essonnes bölgesinde bulunan dernek binasının açılışı yapıldı. Açılış için Türkiye’den gelen ve bölgeden çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti.Olimpiyat ve dünya şampiyonu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Türkiye Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, Essonnes Senatörü Serge Dassault ve Corbeil-EssonnesBelediye Başkanı Jean-Pierre Bechter Paris Başkonsolosu Emre Kadıoğlu, müşavirler ve çok sayıda vatandaş katıldı.5 bin metrekarelik dernek binası içinde cami, kafeterya, toplantı salonları, kütüphane, misafirhane ve market yer alıyor.Corbeil Türk Fransız Kültür Derneği Başkanı Kadir Kılıç’ın yaptığı açılış konuşması ile başlayan tören hava muhalefeti nedeniyle konferans salonunda yapıldı.İki ülke milli marşları sonrası yapılan açılış konuşmasında Başkan Kılıç belediye başkanı ve senatörün yardımı ile sekiz yıllık çalışma sonrası binayı açmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya ”Türkiye’nin ihtiyacı olan birlik ve beraberlik sahip olması, ayrışmamak, bir ve beraber olmak. Birbirimize her günden daha fazla sıkı sıkıya sarılmak.Türkiye zor bir süreçten geçti.15 Temmuz günü bir garabetten üzerine ekonomik darboğaza sokmak isteyen şer güçleri, odaklarının bozulduğu bir süreçten geliyoruz.Türkiye’miz de dik durduk tek bir telefonla meydanlara döküldük, sahalara indik ülkemizin birlik ve beraberliğini savunduysak sizler de burada bizim birliğimizi bütünlüğümüzü savunmak için elinizden gelen ne varsa yaptınız.” dedi ve dernek binası ve caminin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.Paris Başkonsolosu Emre Kadıoğlu Kırk yıllık bir toplumun geldiği noktayı gösterdiğini dernek kuruluşunda bölgece 30 aile yaşarken başladığını ancak bugün iki bin beş yüz civarında vatandaşımızın yaşadığına dikkat çekti. Belediye başkanı ve senatöre katkılarından dolayı teşekkür etti.Türkiye Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil “Burası güzel bir işbirliğin ortaya çıkmış sadece bir binadan ibaret olmayan bir mekan” olduğunu belirterek “burada Türk ve Fransız dostluğu daha da pekişir, büyük noktalara akar. Doğru bildiğimiz güzellikler yolundan asla vaz geçmeyeceğiz. ”dedi.Essonnes Senatörü Serge Dassault Çalışmalara gönüllü katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti. “Özgürce dininizi yaşayabileceğiniz rahatça gelip gidebileceğiniz bir dernek ve yeriniz olmasından dolayı memnunum” diyen senatör konuşmasını şu cümle ile sonlandırdı: ”Siz şu an kendi evinizdesiniz” Senatörü ve Belediye Başkanına seramikten Türkiye meclis binasının resmi bulunan hediye verildi. Senatör kendisine Fransız meclisinin bile hiç hediye vermediğini belirtti teşekkür etti.Açılış töreni kurdele kesiminin ardından Türk mutfağından hazırlanan sunumla sona erdi.

Görüntü Dökümü:

Corbeil-Essonnes dernek bina açılış konuşmalar (Corbeil-Essonnes dernek başkanı Kadir Kılıç, Cumhurbaşkanı başdanışman Hamza Yerlikaya ,Başkonsolos Emre Kadıoğlu, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil,Senatör Serge Dassault)

Corbeil-Essonnes Senatörü ve Belediye Başkanı plaket verme,kurdele kesim