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Çok işlevli otonom araçlar: Dağıtım aracı, otel, taksi

Toyota, Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), Amazon, Uber ve Pizza Hut ile ortaklaşa bir otonom (sürücüsüz) elektrikli araç geliştirdiğini duyurdu. E-Palet olarak adlandırılan otonom elektrikli araçta ön cam ve sabit koltuklar...

Çok işlevli otonom araçlar: Dağıtım aracı, otel, taksi
Toyota, Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), Amazon, Uber ve Pizza Hut ile ortaklaşa bir otonom (sürücüsüz) elektrikli araç geliştirdiğini duyurdu.
E-Palet olarak adlandırılan otonom elektrikli araçta ön cam ve sabit koltuklar bulunmuyor; ancak çok sayıda potansiyel uygulama var. Geliştiriciler aracı “bir kamyon, taksi, mobil bir otel” olarak tanımlıyor. Konsept aracın ön camı ve sabit koltukları yok, araç yolcu taşıyan bir minivan, bir paket teslim kamyonu veya hatta bir mobil ofis veya otel odası olarak kullanılmak üzere tasarlandı. Alphabet spin-off Waymo tarafından test edilen, ancak Uber'in üzerinde çalıştığı sürücüsüz kamyonlardan daha küçük, sürücüsüz taksilerden biraz daha büyük olan e-Palet, çok amaçlı bir otomobil olarak tanımlandı.
Konferansta Toyota Başkanı Akio Toyoda, "Amacım, Toyota'yı bir otomobil şirketinden mobil şirkete dönüştürmek. Rakiplerimiz artık otomobil üretenler değil, Google, Apple ve Facebook gibi şirketler "dedi.
CES'de gösterilen e-Palet, Toyota'nın yaklaşık yedi metre uzunluğunda bir yapıya sahip. Toyota, yüksek hızlı otoyol kullanımı için tasarlanmamış olmasına rağmen, e-Palette için bir hız limiti belirtilmedi.
Amazon ise Prime Air adlı yeni bir paket teslim programı geliştiriyor; ancak bu, otonom araçlara ilişkin şirketin ilk ortaklığı. Amazon Lojistik Başkan Yardımcısı Tim Collins yazılı bir açıklamasında, "Amazon, yenilikçiliğin ve lojistik operasyonlarımızı iyileştirme yollarını sürekli arıyor. Toyota ile olan bu ortaklıkta, müşterilerimiz için teslimatın hızını ve kalitesini artırmak için işbirliği yapacağız ve yeni fırsatlar keşfedeceğiz" dedi.
Toyota, CES'te Amazon'un e-Palet kullanımı için iki olası senaryonun yer aldığı bir video paylaştı. Birinde, bir e-Palet dağıtım kamyonu müşterinin ön kapısına küçük bir robot yardımıyla paketi bırakıyor. Diğerinde ise bir müşteri ayakkabıları çevrimiçi sipariş ediyor ve evine bir e-Palet mobil mağazası gönderiliyor. Araçta birkaç çift denedikten sonra müşteri bir tanesini seçip alıyor.
Akio Toyoda, "Araçların telefonunuzun devamı şeklinde genişletilmiş bir uzantısı olmasını istiyoruz. İhtiyaçlarınızı önceden tahmin edebilen bir yapay zeka ile tekerlekli kişisel asistanınız olmasını hedefliyoruz" diye açıkladı.
Toyota, ABD'li ortakları test amaçlı ürünü sergilemeden önce Tokyo'daki 2020 Olimpik Yaz Olimpiyat Oyunları'nda e-Palet'i potansiyel müşterileri ile buluşturmayı hedefliyor.
Fakat e-Paletler ABD'de dolaşmadan önce bir takım lojistik ve hukuki engellerin üstesinden gelmek zorundalar.
Bu araçlarla, mağazalar ve oteller gibi durağan yapıları kamusal caddelere taşıyarak, özellikle kalabalık ve sıkışıklıkla mücadele eden şehirlerde zorluklar çıkabileceği öngörülüyor. Şu anda, yerel, eyalet ve federal yasalarda kaldırımlarda veya otoyollarda durabilecek yada ilerleyebilecek araçların tanımları belli. Bu düzenlemeler e-Palette'in karşılaşacağı problemlerden sadece biri olarak görünüyor.

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