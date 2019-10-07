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Çobanbey ve Azez'de patlamalar: 18 yaralı
Suriye’nin kuzeyindeki Çobanbey ve Azez’de patlama meydana geldi. Patlamalarda toplamda 18 kişinin yaralandığı belirtildi. Orient News’te yer alan habere göre, Suriye’nin Halep’e bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosikletle...
DIŞ HABERLER 07.10.2019, 16:27
Suriye’nin kuzeyindeki Çobanbey ve Azez’de patlama meydana geldi. Patlamalarda toplamda 18 kişinin yaralandığı belirtildi.
Orient News’te yer alan habere göre, Suriye’nin Halep’e bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Meydana gelen patlamada 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Azez’de meydana gelen patlamada ise 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Orient News’te yer alan habere göre, Suriye’nin Halep’e bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Meydana gelen patlamada 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Azez’de meydana gelen patlamada ise 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
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